SAN BENEDETTO – Tommaso Meo del Circolo Tennis “Beretti” di Grottammare ha vinto l’edizione 2025 del Trofeo Balice – “IV Memorial Andrea Morelli“, svoltosi sui campi del circolo Montanari di Porto d’Ascoli.

Il tennista grottammarese ha battuto in finale Andrea Di Felice del Circolo Tennis “Maggioni” di San Benedetto con il punteggio di 1-6 6-1 10-8, al termine di una partita combattuta e che, fino alla fine, ha appassionato gli spettatori presenti sugli spalti. Il Trofeo Balice è il fiore all’occhiello del circolo portodascolano presieduto da Fulvio Silvestri ed è un torneo nazionale singolare maschile open al quale hanno preso parte 136 atleti provenienti da tutto il centro Italia.

Nel dettaglio erano 13 di 4.nc, 78 di 4^ categoria, 38 di 3^ categoria e 7 di 2^ categoria, a testimonianza dello spessore tecnico della manifestazione, che ha avuto come anima il direttore tecnico del circolo, Massimiliano Paoletti e come giudice arbitro Giovanni Procacci.

Sui campi del “Montanari”, inoltre, si sta disputando in questi giorni una tappa del “Senior Tour” maschile e femminile (torneo riservato alle categorie dagli Over 35 agli Over 65) che vedrà le finali giocarsi domenica 25 maggio.