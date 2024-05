SAN BENEDETTO – Il tennista sambenedettese Davide Gabrielli del Tennis Club Maggioni, figlio del popolarissimo Dario, ha vinto l’edizione 2024 del Trofeo Balice – “III Memorial Andrea Morelli”, organizzato alla perfezione dal CT Montanari di Porto d’Ascoli, centrando la terza vittoria consecutiva in questa prestigiosa manifestazione sportiva, alla quale hanno partecipato ben 141 tennisti provenienti da tutto il Centro Italia.

Gabrielli ha sconfitto in finale Diego Sabattini (Coop Pesaro Tennis) con il punteggio di 6/3 – 6/0, dopo aver eliminato Fabio Celestini (CT Martinsicuro) nei quarti di finale ed Enrico Piergallini (CT Berretti Grottammare) nella semifinale.

«Voglio ringraziare – ha detto il presidente del CT Montanari Fulvio Silvestri – il comune di San Benedetto che con il suo patrocinio ha garantito uno spettacolo aperto alla serie B, dando un’importante possibilità ai giovani talenti di potersi confrontare con il livello tennistico che meritano e attraverso il quale passare prima del professionismo vero e proprio. Soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, nel quale il tennis vede toccare il suo massimo storico, sia come risultati in ambito internazionale che come partecipanti in genere. Grazie dunque di cuore alla sensibilità dell’assessore Cinzia Campanelli che si è sempre ricordata di uno storico spaccato della città, al giudice arbitro Massimiliano Paoletti e all’assistente giudice Giovanni Procacci».

Il torneo dei Montanari è ormai un punto di riferimento per il territorio. «Sono ormai tre anni che il Balice – ha proseguito Silvestri – ha superato le cinquanta candeline, acquisendo di diritto la nomina di torneo più longevo del nostro territorio e probabilmente più partecipato con i suoi 141 atleti. È uno spaccato che ha visto partecipare molte generazioni e le ha unite in campo e fuori, nel ricordo delle avventure sportive piene di mille e più esilaranti aneddoti. Il periodo dell’anno in cui da sempre si propone il Balice, lo rende l’apripista delle competizioni agonistiche del nostro territorio e pertanto racchiude quel senso di ripartenza e speranza che ogni sportivo porta con sé ad inizio stagione. La comunità sportiva di Porto d’Ascoli, tutt’altro che trascurabile sia in termini numerici che di passione, vede un folto gruppo di volontari che si adoperano da sempre per far crescere questa stupenda manifestazione. Ci auguriamo per il futuro di continuare a godere di questa considerazione così da poter creare eventi sportivi e momenti di aggregazione, sempre più coinvolgenti».