Concerto dei Subsonica spostato a San Benedetto: appuntamento stasera al Palariviera

Causa improvvisa indisponibilità del Pin Up di Mosciano Sant'Angelo, il concerto in programma oggi, 15 aprile, è stato spostato al Palariviera. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova location e ne sono stati messi a disposizione altri