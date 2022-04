RECANATI – Il Porto d’Ascoli esce sconfitto per 3-0 dal Tubaldi di Recanati dopo un’ottima prima frazione di gioco dove aveva sfiorato il vantaggio.

Queste le parole di mister Davide Ciampelli nel post gara: “”Abbiamo giocato una gran partita nel primo tempo, giocando con la nostra identità. Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma non è in queste partite che dovevamo fare punti. Pensiamo al Nereto che è una partita decisiva per la nostra stagione. Ogni giornata la quota salvezza si alza sempre di più”.