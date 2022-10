SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le dichiarazioni dei due mister dopo il 2-0 maturato al Riviera tra Pda e Fano.

Mister Mosconi: “L’espulsione ha cambiato l’inerzia della gara, è un peccato perchè abbiamo fatto una buona partita, nel primo tempo ci è mancato solo il gol. Anche in 10 non abbiamo subito granchè. Il rosso? Poteva anche essere giallo ma non commento le decisioni dell’arbitro. Usciamo consapevoli di aver giocato una buona partita”.

Mister Ciampelli: “E’ stata una partita equilibrata, l’episodio dell’espulsione l’ha girata a nostro favore. Siamo stati bravi con la superiorità numerica a non avere frenesia. E’ stata una partita tattica, l’abbiamo studiata bene in settimana. Sapevamo che loro avevano delle grandi individualità e che potevamo soffrire, siamo stati bravi a difenderci senza subire troppo. Poi solo un episodio poteva sbloccarla, sia per noi sia per loro. Primo posto? Lo guardiamo e ce lo godiamo, consapevoli che per mantenerlo dobbiamo allenarci e lavorare sempre con questa intensità. Oggi guardiamo la classifica, perchè nel calcio come nella vita bisogna sia affrontare i momenti brutti sia godersi quelli belli”.