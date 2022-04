TESTA 4,5 Sul primo gol, la chiama a Sensi ma poi non la prende: un errore molto grave. Sul 3-0 fa una gran parata, ma non ha scampo sul tap-in di Sbaffo.

SABATINI 5,5 Chiamato a contenere Giampaolo, gioca un bel primo tempo. In occasione del secondo gol però pasticcia scontrandosi con un compagno e lasciando la strada spianata a Senigagliesi.

SENSI 4,5 Il malinteso con Testa costa carissimo. Era nettamente in vantaggio sul pallone, spazzarla in questi casi è sempre la scelta migliore. Da lì il Porto d’Ascoli non si rialza. Esce per Aliffi (s.v.).

PASSALACQUA 5 Nel primo tempo salva un gol già fatto su Gomez a ridosso della linea. Alla fine però capitola anche lui e, con un errore in disimpegno da ultimo uomo, manda in porta Giampaolo per il tris.

PASQUALINI 6 Gara ordinata e senza errori. Si fa però trovare poco in fase di sovrapposizione.

ROSSI 6 Segue Sbaffo quasi a uomo in ogni zona del campo. Esce per non rischiare di saltare il Nereto, visto che è diffidato. Battista 5 Entra quando la partita è ormai compromessa e tocca pochissimi palloni.

D’ALESSANDRO 6 Ha una gabbia di maglie nere attorno, ma nel primo tempo si divincola bene. Cala nella ripresa, anche perchè gioca tutti e 90 i minuti come quasi mai era accaduto in stagione.

EVANGELISTI 6,5 Ha l’occasione migliore del primo tempo, ma calcia troppo debolmente tra le braccia di Urbetis. E’ sempre nel vivo del gioco, il migliore della gara. Marini s.v.

PIETROPAOLO 6 Gioca a destra, tentando di rientrare e calciare a giro col mancino. Lo fa una volta sola e Urbetis gliela blocca. Pacchioli s.v.

MASSI 6+ Non gli arrivano molti palloni, ma i pochi che tocca li smista bene. Gran contropiede gestito al 13’pt. Petricci s.v.

CLERICI 6,5 Ottimo primo tempo da esterno d’attacco. Crea la superiorità numerica ma a volte gli manca il guizzo in più nell’ultimo passaggio.

CIAMPELLI 6 Che i punti salvezza non sono da cercare su campi come questo, era scontato. Eppure, nonostante in campo ci fossero i meno esperti (preservati in vista del Nereto, quella sì una sfida da non sbagliare) nel primo tempo l’approccio alla gara è stato buono. Nella ripresa però, il gol subito a freddo taglia le gambe ai suoi e anche l’ingresso di Battista non è incisivo.