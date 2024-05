TRESTINA – Nonostante la sconfitta di misura a Livorno il Trestina agguanta la salvezza con una gara di anticipo grazie alle sconfitte di ViviAltotevere Sansepolcro ed Orvietana e al pari del Real Forte Querceta.

Attualmente sono impelagate nei play out solo tre squadre, l’Orvietana con 35 punti che domenica affronterà in casa il Livorno, il Real Forte Querceta con 28 punti che affronterà in casa il Seravezza e il ViviAltotevere Sansepolcro con 28 punti che domenica affronterà in trasferta il Tau Altopascio.

Retrocessione diretta per Ponsacco e Cenaia.

L’ex allenatore del Porto d’Ascoli e il suo staff raggiungono dunque il traguardo dei 40 punti con la squadra umbra in un girone difficilissimo, compiendo un altra grande impresa sportiva

Domenica prossima, per il Trestina c’è l’ultima gara domenica al Casini contro la Sangiovannese, passerella per due squadre che hanno raggiunto il loro obiettivo.