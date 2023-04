SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole dei due mister post Porto d’Ascoli-Tolentino 1-2.

Zannini: “Abbiamo lavorato in maniera compatta, davanti c’era un avversario con giocatori importanti che ha battuto squadre fortissime. Complimenti ai ragazzi, perchè secondo me c’era anche un rigore nel primo tempo per noi. Gagliardini è stato fantastico. Vitiello? Ha fatto una partita strepitosa”.

Ciampelli: “Siamo stati sfortunati, loro hanno vinto calciando due volte in porta mentre noi abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate. Ma il calcio è anche questo e va accettato. Per il gioco espresso in questa stagione avremmo meritato più punti, spesso siamo stati puniti al minimo errore. Domenica a Trastevere vogliamo mantenere il 7°posto che sarebbe una bellissima soddisfazione per tutta la società”.