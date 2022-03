SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo “Magone”, uscito a novembre, è disponibile il nuovo singolo della cantautrice sambenedettese CRLN, che poco tempo fa ci ha concesso una video intervista. “Memo” mostra un nuovo lato del suo progetto, capace di far ballare l’ascoltatore raccontando le dinamiche di una storia d’amore, fra confidenze e compromessi.

“Parla di due persone che si amano e che si vivono tra i propri difetti e mancanze irrisorie, si perdono nelle proprie paure – dice CRLN – si giurano promesse arrivando a compromessi. Racconta le dinamiche sane di una relazione sentimentale gentile, ma senza filtri, divertente e consapevole. L’amore intrepido di due insicuri (che hanno bisogno di certezze)”.

“In uno spazio industriale dominato da luci rosse e post-it fosforescenti, CRLN tra mille contrasti prova a sorridere – parlano così i ragazzi di Giovani Elettrici del videoclip – È una richiesta d’amore, il tentativo di essere leggeri anche se si sentono le gambe pesanti”.

Su un’insolita produzione uptempo (a cura di Gheesa, Macro Marco e la stessa CRLN), l’artista di casa Macro Beats riesce nuovamente a trasportarci nel suo mondo, grazie alla sua scrittura e alla sua interpretazione. Dopo l’uscita di “Magone”, “Memo” è nuova tappa di avvicinamento al prossimo progetto discografico di una delle più interessanti artiste del panorama alternativo italiano.

“Memo”, finalizzato negli studi Macro Beats di Milano, è stato mixato e masterizzato da Mirko “Kiave” Filice, ed è accompagnato da un video realizzato da Giovani Elettrici Film (Andrea Speca & Chiara Gualterio), disponibile da oggi sul canale YouTube di Macro Beats.