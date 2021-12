Abbiamo video intervistato la cantautrice sambenedettese dopo il lancio del suo ultimo pezzo con l’etichetta Macro Beats: “Dagli inizi fino a oggi sono successe tante cose. Il futuro? Tutto in divenire. Ci saranno nuovi singoli, uscirà l’album e spero di fare live in giro per l’Italia”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – CRLN, all’anagrafe Carolina Guidi, è tornata con un nuovo singolo dopo tre anni di assenza dalle scene. È con grande gioia che la ritroviamo ai nostri microfoni, matura, consapevole, determinata a far sentire la propria voce e a raccontare un’esperienza di vita. “‘Magone’ è un pezzo che parla dei limiti e di come è possibile superarli con il sostegno delle persone che amiamo e che abbiamo intorno. Siamo in un momento particolare, in cui ci sentiamo più fragili. La canzone parla di questo, delle paranoie, delle paure e del fatto che si possono affrontare“.

Nel 2016 il primo EP, “Caroline”, nel 2018 l’album “Precipitazioni”, ora il nuovo singolo: “Dagli inizi fino a oggi sono successe tante cose. Dopo l’ingresso in Macro Beats c’è stato ancora un momento di scrittura, poi sono cominciati i live. È stato un periodo pieno di cose, belle e brutte. Ho scoperto anche di avere un disturbo alimentare e ho deciso di curarmi al centro FADA di Fermo, che ringrazio. Sono cresciuta tanto, ho continuato a scrivere e ora sono qui con questo pezzo”.

Qui per guardare il video di “Magone”, realizzato da Giovani Elettrici Film (Andrea Speca & Chiara Gualterio). Il brano, finalizzato negli studi Macro Beats di Milano, è stato mixato e masterizzato da Mirko “Kiave” Filice. La produzione ha visto all’opera direttamente CRLN, insieme a gheesa e Macro Marco.

“Durante il lockdown sono stata molto tranquilla, ero già in fase di scrittura, quindi non ho dovuto interrompere nulla di importante, fortunatamente – prosegue CRLN – Me la sono goduta quella fase, ho continuato a scrivere senza fretta. Nel frattempo mi stavano anche dimettendo dal centro, quindi è stata tutto sommato una parentesi positiva per me“.

Alla domanda su come si sia evoluto il suo stile nel tempo, Carolina risponde: “Il primo EP era quasi tutto prodotto da Macro Marco e andava verso il soul, pur rimanendo pop. Con l’album del 2018 mi sono spostata sull’elettronica, anche con toni minimalisti. Ora sono sono molto più dentro al pop, anche se ci sono sempre dei rimandi all’elettronica. Sono super fiera di questa uscita e delle prossime che ci saranno, perché ho messo mano io alla produzione musicale. Ogni cosa viene dalla mia testa e dal mio computer, non solo il testo e la linea melodica. Sono molto soddisfatta”.

Cosa dobbiamo aspettarci da CRLN prossimamente? “Tutto è in divenire, però posso dire che ci saranno nuovi singoli, uscirà l’album e spero di fare live in giro per l’Italia“.

A conclusione dell’intervista, Carolina esprime rammarico per la chiusura del Maremoto Festival a San Benedetto: “A mio avviso è stata una bella mazzata. Però sono contenta che ci sia un gruppo come Prima Persona Plurale, che organizza tanti eventi e live”.

