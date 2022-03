SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel post-gara abbiamo intervistato anche il centrocampista rossoblu, Davide Buono, e il difensore biancoverde Edoardo Baraboglia. Di seguito le loro dichiarazioni ai nostri microfoni.

Buono: “Partita molto fisica, gli episodi ci hanno penalizzato, il gol era regolare. Il campo era al limite della praticabilità. Oggi sono due punti persi, più che uno guadagnato”.

Baraboglia: “Abbiamo strappato un punto che fa morale e classifica, ce lo teniamo molto stretto. Il gol in fuorigioco? Non l’ho visto non posso rispondere, il primo era netto. Il gruppo? Vogliamo fare grandi cose, siamo una delle squadre con l’età media più bassa. Io sono classe novantanove e sono uno dei più esperti in campo. Tutto lo spogliatoio si vuole salvare, c’è grande fiducia. La Samb ha giocato la partita che preferivamo, giocando coi lanci lunghi. Io e Gega siamo alti un metro e novantacinque quindi siamo riusciti a contrastarli. Il campo? Certe volte ci favorisce, come oggi, altre volte no. Facciamo più punti fuori casa e non è un caso. La mia carriera? Vengo da un brutto infortunio al ginocchio l’anno scorso col Matelica, ma ho voglia di rilanciarmi con questa maglia”.