SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Delegazione di Ascoli Piceno dell’Accademia Italiana della Cucina, su ispirazione del delegato Vittorio Ricci, ha promosso un appassionato e gustoso percorso alla scoperta del “brodetto alla sambenedettese”, presso il ristorante storico “Il Pescatore” di Marco Calvaresi, di San Benedetto del Tronto.

Grazie alla professionalità e alla passione dello chef Onia Zeppilli, gli accademici hanno gustato il tipico piatto della marineria locale, “seguendo la ricetta prevista da una sorta di protocollo vigente, nel rispetto non soltanto alla tipologia di pesci impiegati – sottolinea Vittorio Ricci con la sua abituale passione per le tradizioni locali – quanto nell’attenzione agli ingredienti di contorno, come il peperone, il pomodoro e l’aceto somministrato con la dovuta maestria, perché nessun sapore venisse coperto”.

Tra gli intervenuti, il direttore del Centro Studi Territoriale Marche dell’Accademia, dottor Giuseppe Secondo Pandolfi, ed il dottor Mario Sfrappini (già primario del reparto Covid dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto) a cui è spettato il compito di intrattenere i presenti su temi come la pandemia, sugli aspetti del coronavirus, le mutazioni e le cautele ancora da osservare.