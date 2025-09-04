SAN BENEDETTO – Dall’ 8 al 14 settembre, il Brodetto alla Sambenedettese sarà protagonista a Vinòforum 2025– Lo Spazio del Gusto, l’evento dedicato all’enogastronomia che si terrà nella prestigiosa cornice di Piazza di Siena a Villa Borghese.

Lo stand dedicato alla città di San Benedetto, uno spazio espositivo di 100 metri quadrati, ospiterà anche una selezione di eccellenze vitivinicole del Piceno, grazie alla collaborazione del Consorzio Vini Piceni. Saranno presenti le aziende Simone Capecci, Tenuta De Angelis, Saladini Pilastri e Recchi Franceschini, che accompagneranno il Brodetto con i loro vini più rappresentativi. Nella giornata di martedì 9 settembre, inoltre, il Sindaco di San Benedetto farà la presentazione ufficiale alla stampa, insieme ai rappresentanti del territorio, sottolineando il legame tra tradizione, identità e cultura enogastronomica.

Vinòforum 2025 sarà sicuramente un’occasione unica per far conoscere e degustare il piatto simbolo della tradizione marinara sambenedettese, preparato nella variante tradizionale senza spine, per soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio, nonché una straordinaria opportunità per valorizzare il patrimonio enogastronomico di San Benedetto, tra mare, storia e sapori genuini.

