SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Circolo dei Sambenedettesi ha presentato alla città i suoi progetti culturali per l’estate 2022.

I temi scelti quest’anno sono di grande rilievo, perché riguardano direttamente l’identità sambenedettese. Infatti, per la prossima estate, il Circolo ha proposto di valorizzare due capisaldi della cultura locale: il brodetto alla sambenedettese e il novantesimo anniversario del lungomare.

Non è certo la prima volta che il Circolo si occupa del brodetto, infatti è dal 2001 che l’argomento viene discusso a più riprese, ma fino ad ora non c’era mai stata la chiara intenzione di istituire una serie di giornate da dedicare a questa fondamentale tradizione culinaria.

In questo senso risultano emblematiche le parole del presidente del Circolo Gino Troli, che dice: “Siamo i conservatori di quelli che sono gli aspetti fondamentali della città, proprio per questo motivo riteniamo che dovrebbe esserci una festa del brodetto come quella della Marina. Abbiamo consegnato il nostro progetto al Sindaco, per adesso non ci sono date certe, ma visto l’entusiasmo del primo cittadino contiamo di poter realizzare il tutto per il mese di luglio“.

Alle parole del Presidente fanno eco quelle dell’ingegnere Stefano Greco, che aggiunge: “Attualmente stiamo valutando luoghi e tempistiche, l’idea di base è quella di realizzare una mostra all’aperto tra Lungomare Buozzi e via Pasqualetti, per celebrare il novantesimo anniversario del Lungomare. Per il brodetto, invece, avevamo pensato ad un totale di quattro giornate a tema da fissare per il mese di luglio, in modo da realizzare un autentico «Brodetto Village»”.

L’intervento finale è stato quello della vicepresidente del Circolo Maria Lucia Gaetani, che ha concluso: “Il brodetto è un piatto che ci riporta alla nostra tradizione più antica. In quanto nutrizionista so bene che ogni piatto racconta moltissimo della collettività a cui appartiene, ma nel nostro caso non parliamo solo di una parte della nostra identità, ma di una ricetta che, anche alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, ha eccellenti proprietà nutrizionali“.