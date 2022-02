MONTEPRANDONE – È questo il filo conduttore delle iniziative, promosse in occasione di San Valentino, festa degli innamorati, organizzate da giovedì 10 a domenica 20 febbraio 2022 dall’associazione Centopercento a Centobuchi e Monteprandone.

Decine di alberelli decorati a tema, quattro installazioni nel paese ove potersi scattare romantiche foto: a Centobuchi in Largo 24 maggio, palazzo Giovarti, nel Parco dell’Amicizia di via della Liberazione e in via Carlo Allegretti nel Borgo storico a Monteprandone.

Saranno 100 cuori rossi sulle vetrine dei negozi associati, ad indicare dove trovare infinite idee regalo, menù dedicati e servizi personalizzati per il giorno più innamorato dell’anno e…il contest fotografico #positiviallamore.

“Dimostra anche tu di essere positivo all’amore – è l’invito dei commercianti e degli artigiani – sostieni le attività del territorio e vinci”. E’ facile partecipare al contest. Basta pubblicare un post con almeno due foto di cui una all’interno di un negozio con il cuore rosso e l’altra o le altre nelle quattro location installate nel paese, taggare le pagine dell’Associazione Centopercento e del negozio in cui è stata scattata la foto e inserire l’hashtag #positiviallamore. Il post che riceverà più like vince buoni spesa per 250 € spendibili nei negozi associati Centopercento e farà vincere una romantica cena per due persone al titolare del negozio.

“Il momento storico continua ad essere complicato per le nostre aziende – dichiara Massimo Traini Presidente dell’associazione Centopercento – nonostante tutto la forte adesione e la forza della condivisione permettono alla nostra associazione di creare iniziative e campagne promozionali importanti come il Natale, questa di San Valentino e le prossime per la festa delle donne e della Pasqua. Eventi che sempre promuovono il paese, invitano agli acquisti nei negozi del territorio, contribuiscono all’arredo urbano e coinvolgono l’intera comunità”.

