MONTEPRANDONE – Apre i battenti “Il Rifugio del Cuore” un luogo magico dove l’amore, l’arte, la passione per la scrittura a mano si fondono dando vita ad una serie di eventi culturali ed iniziative commerciali che, dal Centro GiovArti, si diffondono su tutto il territorio di Centobuchi e Monteprandone celebrando San Valentino, la festa degli innamorati.

Le iniziative sono pensate dall’associazione dei commercianti e artigiani “Centopercento”, in collaborazione con l’associazione culturale “Alchimie d’Arte”, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Si partirà domani, giovedì 8 febbraio, con l’apertura del “Rifugio del Cuore”. Fino al 14 febbraio, giorno di San Valentino, l’esterno e il giardino del Centro GiovArti saranno allestiti con cuori, fiocchi, fiori e grafiche celebrative dell’amore. Non mancherà un grande cuore luminoso, installato dall’Amministrazione comunale, nello spazio antistante la struttura comunale.

Tanti saranno gli angoli suggestivi dove gli innamorati potranno scattare foto e selfie romantici, condividerli sui propri social, con l’hashtag #ILRIFUGIODELCUORE e il tag @associazionecentopercento (FB e Instagram).

All’ingresso della sala esposizioni verrà posizionata una cassetta della posta per partecipare al concorso “Scriviamo l’amore”. Chiunque potrà scrivere una lettera, un pensiero d’amore, una poesia a mano con carta e penna rivolta alla persona amata ed imbucarla entro il 14 febbraio (specificando nome e numero di telefono).

Queste parole d’amore verranno valutate da una giuria esperta che decreterà i vincitori del concorso. Quattro i premi in palio: un weekend in un centro benessere (1° premio), una cena romantica (2° premio) e un buono acquisto in gioielleria (3° premio); un’opera d’arte dell’artista Emidio Mozzoni (premio speciale della giuria).

Fino al 25 febbraio, nella sala delle esposizioni sarà possibile visitare una mostra d’arte curata dall’associazione Alchimie d’Arte con opere degli artisti Emidio Mozzoni, Carina Peroni, Tiziana Marchionni, Laura Nardinocchi, Giorgina Violoni, Enrica Consorti, Assunta Cassa, Sandra Torquati e Daniele Merli.

L’iniziativa si concluderà domenica 25 febbraio, alle ore 17, sempre al Centro GiovArti con l’evento sempre curato da Alchimie d’Arte dal titolo “Lettere d’amore, letture del cuore”. Durante il pomeriggio verranno lette poesie, testi e lettere sul tema dell’amore e si decreteranno i vincitori del concorso “Scriviamo l’amore”. L’evento conclusivo sarà occasione anche per una riflessione sul valore educativo del ritorno alla scrittura a mano e alle letture ad alta voce.

Per tutto il periodo centinaia di cuori rossi saranno esposti sulle vetrine dei negozi associati, ad indicare dove trovare infinite idee regalo, menù dedicati e servizi personalizzati per il giorno più innamorato dell’anno.

“Parlare d’amore non basta mai – dichiarano gli organizzatori dell’associazione Centopercento – scrivere parole d’amore a mano, su carta, come un tempo, siamo certi regali emozioni più forti rispetto a quelle offerte dal digitare un messaggino su una tastiera di un cellulare. Ed ecco il parallelo. Tornare ad interagire ed acquistare direttamente da un artigiano o negoziante che sa consigliare, spiegare, confezionare, personalizzare con amore ciò che vende o donare ai propri clienti un’esperienza, ha un valore più alto rispetto ad un freddo e impersonale acquisto online. Per questo, in occasione di San Valentino 2024, al fine di stimolare gli acquisti nelle attività associate del paese, abbiamo deciso di parlare al cuore delle persone e di mettere in mostra i bei sentimenti con una serie di iniziative dedicate all’amore. Lo abbiamo fatto in collaborazione con l’associazione culturale Alchimie d’Arte, attiva sul territorio, e grazie a sponsor e partner di progetto, con il costante sostegno dell’Amministrazione comunale”.

Per informazioni Facebook: www.facebook.com/AssociazioneCentoperCento; Instagram: www.instagram.com/associazione_centopercento e www.associazionecentopercento.it.