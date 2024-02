Carnevale Sambenedettese, presentata l’edizione 2024: i carri sfileranno domenica 11 febbraio. Campanelli: “Il nostro è un carnevale alla portata di tutti”

Coinvolta nei festeggiamenti anche Porto d'Ascoli: sabato 11 giochi per bambini in Piazza Cristo Re. L'ingresso sarà gratuito per tutti gli eventi. "Vogliamo dare uno spazio stabile per la realizzazione e il rimessaggio dei carri allegorici" – ha dichiarato l'assessore

di Davide Pignotti