ROMA – Festività e tempo di bilanci per il Governo.

La conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio Mario Draghi dall’Auditorium Antonianum di Roma, oggi 22 dicembre: “Ringrazio voi giornalisti per tutto ciò che fate per la democrazia e per la libertà. In particolare ringrazio la stampa parlamentare per quanto fatto nell’ultimo anno”.

Il Premier aggiunge: “I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus e l’evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene anche contro le varianti”-

Il Presidente del Consiglio ha ribadito più volte l’importanza della campagna vaccinale.

Per ascoltare le parole di Mario Draghi sulla pandemia e non solo, disponibile in primo piano la videoconferenza diffusa dal canale YouTube Palazzo Chigi.

