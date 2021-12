SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ la vigilia della trasferta a Montegiorgio, la seconda consecutiva per i rossoblu, dopo quella di Notaresco.

Mister Antonioli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa, riguardo il momento dei suoi ragazzi

“Che partita sarà? Sarà una battaglia agonistica, dovremo essere bravi a ribattere colpo su colpo. Si deciderà con gli episodi. Cercheremo di portarli dalla nostra parte”.

“Vedo dei miglioramenti – prosegue il mister – ogni partita la affrontiamo per portare a casa la vittoria. Fuori casa se non si può vincere l’importante è non perderla”.

Riconfermerà la scelta del trequartista dietro le punte? “Cerchiamo di avere più peso davanti con un trequartista, di definitivo non c’è nulla, però in questo momento abbiamo un assetto che ci offre garanzie sia davanti che dietro”.

Infermeria? “Angiulli purtroppo sarà fermo fino all’anno nuovo. Isacco è influenzato, mentre gli altri sono tutti disponibili”.

