SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Lorenzo Tassi. Il centrocampista, classe 1995, nell’ultima stagione ha vestito la casacca del Pont Donnaz (serie D) e vanta oltre 100 presenze nei professionisti com le maglie del Brescia, Arezzo, Vicenza, Feralpisaló e Vis Pesaro.

Per quanto riguarda l’esordio in campionato, a causa dei lavori di ammodernamento al Tamburrini di Montegiorgio, lo stadio per la prima gara di dei rossoblù in programma domenica 4 settembre alle ore 15, si giocherà a Civitanova Marche.