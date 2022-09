SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Alfonsi parla in vista della sfida di esordio di campionato col Montegiorgio.

“Servirà tutt’altra prestazione rispetto alla gara col Tolentino e i ragazzi l’hanno capito. Abbiamo tanta voglia di fare bene e di non deludere i tifosi che ci seguono. Il Montegiorgio è una squadra sempre ostica, ben allenata e vorrà iniziare bene. Dobbiamo essere consapevoli che tutti daranno il massimo contro di noi per batterci. Mi aspetto una grande stagione, come allenatore darò sempre input e motivazioni ai miei ragazzi, soprattutto in quest’anno del centenario, tutti devono dare il massimo per la maglia. Infortunati? Oltre agli stranieri che non hanno ancora ottenuto il transfer, mancheranno Luccarini e Agostinone, ma abbiamo una rosa in grado di sopperire a queste mancanze”.