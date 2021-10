La A.S. Sambenedettese comunica, dopo la partita odierna, di sollevare dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, Massimo Donati, il viceallenatore, Michele Andrisani e il preparatore atletico, Gianmarco Pontrelli. La società intende ringraziare il tecnico e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le

migliori fortune professionali.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.