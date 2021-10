FERMO – “Un’anziana di 92 anni è deceduta stamattina a seguito di un incendio divampato e del conseguente fumo sprigionato nella sua camera da letto, forse scaturiti da un corto circuito della coperta elettrica che utilizzava per riscaldarsi”.

Così l’Ansa Marche in una nota diffusa il 31 ottobre: “La tragedia si è consumata verso le 8 in Viale della Vittoria a Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo, dove la donna abitava con la figlia e il genero al secondo piano di una palazzina”.

Nella nota si legge: “Dopo la segnalazione dell’incendio al 118, immediato l’intervento dei pompieri, dei sanitari e dei carabinieri del Norm della Compagnia di Montegiorgio: i tentativi di salvare l’anziana però sono stati vani. Lievemente intossicati i familiari della 92enne. Le cause e la dinamica del rogo sono comunque ancora in fase di accertamento”.

