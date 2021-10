Omara Group era presente in fiera presso lo stand della Palfinger Italia con un Volvo Fmx500 allestito con gru Palfinger PK58002 TEC7, di ultima generazione che, con il nuovo braccio P-Profile, permette precisione, velocità e affidabilità nel sollevamento

L’8ª edizione delle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali (GIS), svoltasi nei pressi di Piacenza Expo dal 7 al 9 ottobre, ha chiuso i battenti con un record di visitatori.

Durante i tre giorni della fiera si è messo in mostra un comparto importante della realtà economica italiana che denota la faticosa ma presente ripresa della nostra economia. I settori del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e trasporti eccezionali ha lavorato intensamente anche durante il periodo Covid supportati da validi fornitori di attrezzature all’avanguardia.

OMARA GROUP, officina di allestimento veicoli industriali, era presente in fiera presso lo stand della PALFINGER ITALIA.

“Abbiamo esposto uno degli ultimi allestimenti da noi realizzati, un VOLVO FMX500 allestito con gru PALFINGER PK58002 TEC7, di ultima generazione che, con il nuovo braccio P-PROFILE permette precisione, velocità e affidabilità nel sollevamento. Questo è solo un esempio dei diversi tipi di allestimento che realizziamo su misura presso la nostra officina”.

Sempre attenti alle nuove tecnologie e proposte per una economia green, OMARA GROUP sarà presente anche alla prossima edizione di ECOMONDO, al quartiere fieristico di Rimini. Il 28 ottobre ci trovate presso lo stand C5/166 di PALFINGER ITALIA SPA. ECOMONDO è l’evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa. OMARA GROUP contribuisce con i suoi allestimenti volti anche al settore ecologico e del riciclo.

Tutti i nostri allestimenti rientrano nelle agevolazioni previste dalla INDUSTRIA 4.0.

Per un preventivo o semplicemente per maggiori informazioni contattaci info@omaragroup.it 0736 775174 – www.omaragroup.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.