Più di 20 anni di attività ed esperienza permettono al personale qualificato di Omara Group di intervenire su ogni tipo di allestimento su veicoli industriali e commerciali, effettuando riparazioni meccaniche, idrauliche, elettriche ed elettroniche con la competenza e l’affidabilità di cui i clienti hanno bisogno.

L’obiettivo dell’ officina è effettuare riparazioni a regola d’arte per rendere più sicuro ed efficiente il lavoro dei propri clienti. Un magazzino ricambi originali ben fornito ci permette di effettuare manutenzioni su ogni marca di attrezzatura.

Nel reparto carrozzeria, con l’impianto di sabbiatura e verniciatura, Omara Group riporta a nuovo i vostri mezzi aumentandone la vita fisica e l’efficienza.

Inoltre, ma non per ultimo, l’azienda offre a voi clienti un servizio di post-vendita con tagliandi programmati, diagnosi computerizzata, assistenza tecnica per revisioni e verifiche periodiche anche ventennali di gru e caricatori, nonché assistenza immediata con officina mobile attrezzata.

