Oggi vi presentiamo I cassoni fissi o ribaltabili modello OMARAGROUP.

L’Omara Group, con la sua esperienza trentennale nel settore, costruisce cassoni fissi e ribaltabili progettati dall’ufficio tecnico, per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti con i quali vengono concordate caratteristiche ed accessori. Con personale specializzato e materiale di altissima qualità vengono realizzati cassoni personalizzati, certificati e duraturi nel tempo.

Attrezzature indispensabili nel campo dell’edilizia, della cantieristica e della raccolta e trasporto rottami e materiali di recupero, i cassoni fissi o ribaltabili, supportando carichi pesanti, consentono il carico e lo scarico semplice e rapido di terra, ghiaia, rottami e materiali vari ed il loro trasporto risulterà comodo e sicuro.

I veicoli allestiti con cassone ribaltabile OMARAGROUP sono autocarri dotati di cassoni originali costruiti su misura in base alla carrozzabilità del veicolo. Sono caratterizzati da piano in ferro (HARDOX su richiesta), sponde in alluminio, piantoni sfilabili o rovesciabili, testate zincate, cavalletto anteriore, sabbiatura e verniciatura con RAL su richiesta del cliente. Attraverso un pistone di spinta ed un impianto idraulico collegato al motore e comandato direttamente dalla cabina di guida, permette di ribaltare il cassone e scaricare il materiale presente.

I veicoli allestiti con cassone fisso OMARAGROUP sono dotati sempre di cassone su misura in base alla carrozzabilità per usi specifici in base alla richiesta del cliente. Inoltre, possono essere completati con rampe di carico posteriori che consentono il carico ed il trasporto di macchinari ed attrezzatura.

Entrambi gli allestimenti OMARAGROUP possono essere completati da gru idraulica con gancio o caricatore da rottame posta retro-cabina o in coda all’autocarro.

Per un preventivo o semplicemente per maggiori informazioni contatta Omara Group all’indirizzo email info@omaragroup.it o al numero 0736 775174.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.