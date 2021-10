GROTTAMMARE – E’ tutto pronto a Grottammare per tornare ad utilizzare le palestre scolastiche oltre l’orario delle lezioni.

Sulla base delle linee guida del Ministero dell’Istruzione (Piano scuola 2021-2022 e nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 anno scolastico 2021/2022), l’Amministrazione comunale e le dirigenze scolastiche hanno predisposto il documento che regolerà la convivenza tra scuola e associazioni sportive. Dopo un anno e mezzo di stop, si va verso la totale ripresa delle attività ferme dai primi di marzo 2020.

Gli ambienti sportivi oggetto di specifiche convenzioni sono la palestra dell’Ic “Leopardi”, retrostante il plesso scolastico in via Toscanini, e la palestra provinciale dell’Istituto superiore Fazzini/Mercantini in gestione al Comune. Entrambe sono un punto di riferimento per la pratica sportiva delle associazioni del territorio e anche per lo svolgimento di gare di campionato.

“Dopo tanto, troppo tempo lo sport deve ripartire – afferma l’assessore allo sport e Salute Alessandra Biocca – . E’ ora che palestre, circoli e tutte le attività e associazioni sportive tornino in attività e che possano nuovamente allenare e mantenere un buono stato di salute i propri iscritti. E’ altrettanto importante, però, che in questa fase così delicata la ripartenza tenga conto delle regole del buon senso e della sicurezza, seguendo i protocolli predisposti dal ministero. Si tratta di linee guida di sicurezza che dovranno accompagnarci passo per passo e che potranno fare la differenza, evitando di farci ricadere in una situazione di blocco”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.