CASTELFRANCO DI SOTTO – Prestazione più che soddisfacente per la Energia 4.0 – De Mitri Volley Angels Project che all’esordio in serie B1 sul campo delle toscane della FGL, tra le top four del girone E, giocano una gara eccellente, sfiorando il tie-break. A Castelfranco di Sotto finisce 3-1 per le padrone di casa (25-23; 25-18; 21-25; 25-21) e le rossoblù hanno da recriminare per qualche episodio sfortunato che nel primo e nel quarto set le hanno penalizzate, altrimenti sarebbe arrivato anche il primo punto in classifica, oltre agli applausi.

«Mi è piaciuta la continuità del nostro gioco – ha affermato il coach Daniele Mario Capriotti – che è proseguita nel corso dei set, invece di andare a sprazzi. Peccato per qualche sbavatura, perché potevamo andare al quinto set. In diversi momenti della gara abbiamo messo sotto le nostre quotate avversarie e questo aspetto mi ha molto soddisfatto». Impresa sfiorata, dunque, per questa squadra giovanissima, con le sole Benazzi (autrice di 29 punti) e Di Marino ad alzare la media anagrafica, formata da moltissime esordienti in questa categoria. Un altro fiore all’occhiello di questa gara consiste nel fatto che ben dodici delle tredici atlete iscritte a referto dalla Energia 4.0 – De Mitri sono entrate in campo, giocando una partita coraggiosa che ha ben impressionato e che consente pensieri positivi per il futuro.

Questo il tabellino della Energia 4.0 – De Mitri: Alberti 3, Benazzi 29, Morciano 8, Beretti 8, Di Marino 8, Gennari, Di Clemente (L1) 1, Ragni (L2) 1, Maracchione, De Angelis 2, Casarin, Valentini. N.e.: Ceravolo. Tra le toscane spiccano i 16 punti della Zuccarelli, esperta bocca di fuoco della squadra di coach Menicucci e i 14 ciascuna di Andreotti e Baggi. Sabato atteso debutto casalingo per le rossoblù che al PalaSavelli di Porto San Giorgio incontreranno (ore 19.30) la Toscana Garden Nottolini Capannori.

