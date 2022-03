PORTO SAN GIORGIO – La Energia 4.0 – De Mitri si arrende a Trevi, terza forza del campionato di Serie B1 di pallavolo femminile, anche nella gara di ritorno disputata al PalaSavelli di Porto San Giorgio.

Le umbre di Sperandio si impongono 3-0 (15, 16, 13) in riva all’Adriatico e proseguono il proprio inseguimento ai playoff, approfittando anche di una giornata non troppo positiva delle rossoblù di coach Capriotti. Se l’inizio della partita, infatti, aveva arrivo alle padrone di casa che riuscivano a prendere il largo nel punteggio, il prosieguo del parziale vedeva la forte rimonta delle umbre che si aggiudicavano il set e, sullo slancio, riuscivano a reggere bene anche nel secondo, distanziando le rossoblù nella parte centrale del set e mantenendo il vantaggio, grazie anche all’apporto in attacco della ex Castellucci.

Meno combattuto è stata la terza frazione. A tutte le atlete in campo, comunque, sono andati gli applausi del folto gruppo di atlete e genitori della Incontra Volley Castel di Lama che ha assistito alla gara. Alcune di loro hanno avuto anche la possibilità di partecipare attivamente alla gara, curando i servizi di campo e per tutte alla fine il bel momento della foto insieme alle protagoniste rossoblù.

«Abbiamo disputato una partita sottotono – è stato il commento del tecnico rossoblù – nonostante anche loro non fossero al 100% per via di qualche ragazza non al meglio, ma purtroppo queste sono state settimane difficili da gestire un po’ per tutti. Abbiamo avuto difficoltà sanitarie, alcune anche non propriamente legare all’emergenza Covid-19, ma dobbiamo provare a uscirne vincenti, perché è proprio dalle difficoltà che si costruiscono le vittorie più belle ed è quello che stiamo tentando di fare noi. Dovremo tentare di riscattarci nell’atteggiamento, ma ho fiducia in quelle che saranno le prossime gare. Purtroppo, adesso ci attende un recupero infrasettimanale contro la capolista Perugia che non ci permetterà di allenarci con i tempi giusti, ma sono convinto che lo stimolo di giocare contro la prima in classifica ci darà gli stimoli adatti per fare sempre meglio, in vista della fase più importante della nostra stagione».

Da segnalare l’ottima prestazione della giovane palleggiatrice Veronica Maracchione, che ha provato a innescare al meglio le proprie bocche da fuoco. La Energia 4.0 – De Mitri mercoledì alle 20.30 disputerà la gara di recupero dell’ultima di andata (prevista originariamente a dicembre e poi rinviata per via dell’emergenza sanitaria) contro la 3M Perugia, prima nella classifica del girone E.

Questa la formazione della Energia 4.0 – De Mitri scesa in campo contro la Lucky Wind Trevi: Casarin, Di Marino, Gulino, Beretti, Gennari, Morciano, Di Clemente (L1), Ragni (L2), Ceravolo, Maracchione, Valentini, Carloni, Mastrilli. All.: Capriotti-Ruggieri. La partita di mercoledì si giocherà al PalaSavelli di Porto San Giorgio, avrà inizio alle ore 20.30 (ingresso libero, obbligatorio il Green Pass Rafforzato e la mascherina Ffp2) e sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook Volley Angels Project.