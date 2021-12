FERMO – Grazie a un’eccellente prestazione di carattere la Vpm – Axore Volley Angels Project supera la Pallavolo Fermo al tie-break (25-21; 25-27; 21-25; 25-18; 15-7) e prosegue imbattuta, dopo cinque giornate, la propria marcia al vertice della classifica del girone C del campionato femminile Under 16.

Le rossoblù allenate da Tiziana Paoletti hanno superato, grazie a due importanti ed imperiose rimonte, dimostrazione concreta di un atteggiamento indomito e coraggioso, la formazione fermana di Mimmo Chiovini, che lo scorso anno (sotto l’egida della Don Celso) aveva conquistato il titolo di vice campione territoriale Under 15 e che si è ulteriormente rinforzata unendo le forze con la società di Capodarco e grazie all’arrivo di due giocatrici dalla Rapagnanese.

«È stata una prestazione importante e coraggiosa – ha commentato il presidente Benigni – e ancora più da lodare se si pensa che questa squadra lo scorso anno non esisteva ed è stata realizzata nel corso della scorsa estate grazie al rafforzamento del nostro settore giovanile, mentre di fronte avevamo una compagine rodata e di spessore. Siamo molto contenti per i risultati che stiamo ottenendo, visto che siamo al primo posto nelle classifiche di ognuno dei campionati giovanili che ci vedono impegnati (Under 19, Under 18 e Under 16), in attesa che prendano il via l’Under 14 e l’Under 13 e questo fatto va a conferma della bontà del nostro progetto societario, nato grazie a una programmazione attenta e ben coordinata dal nostro staff tecnico».

La formazione della Vpm – Axore: Castellucci, Di Clemente (L), Falleroni, Fontana, Gennari, Mastrilli, Scagnoli, Tawiah, Torresi. All.: Paoletti. Nel prossimo turno, in programma giovedì 23 dicembre, le rossoblù saranno impegnate sul campo della Emmont Volley.

