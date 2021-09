SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prima uscita per la San Benedetto City Padel, capitanata da Stefano Pierantozzi che si è già messo in mostra in diversi tornei regional. Il tandem si completa con Alessandro Palestini, già vincitore di diversi tornei regionali e nazionali.

Forte è l’auspicio e la voglia di riuscire ad essere vincitori insieme, al torneo di Fermo presso la struttura Zeta Club, consentendo così al San Benedetto City di mettere in cantiere il primo torno di padel regionale. Un grosso in bocca al lupo dal presidente Alessio Collini.

