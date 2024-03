ASCOLI PICENO – Calcio a 5, la Samb espugna Ascoli: al PalaSport di Monticelli finisce 1-4, Cancrini sugli scudi grazie a una doppietta.

Segue la nota della Società:

«Nella bolgia del PalaSport di Monticelli la Samb di mister Bollettini mette in campo una prestazione magistrale, espugnando Ascoli con un sonoro 4-1. Cancrini man of the match con la sua doppietta, di Neroni e Piccinini le altre due marcature.

Primo tempo molto equilibrato, che termina 1-1 per effetto delle reti di Cancrini, che batte Kleber con un missile balistico sotto l’incrocio alla sua destra, e di Bottolini, abile a realizzare al volo direttamente su assist di Kleber sfruttando una mezza indecisione di Colletta, l’unica della sua gara. Ai punti i primi trenta minuti sarebbero sicuramente andati alla Samb, che ha colto tre pali con Paolucci, Mindoli e Piccinini.

Nella seconda metà la compagine di mister Bollettini decide di salire in cattedra e imporre il proprio gioco: è Neroni, premiato dal mister con la titolarità in entrambi i quintetti iniziali, a depositare in fondo al sacco dopo aver evitato l’uscita di Kleber.

Qualche minuto più avanti Piccinini sugella il vantaggio con un bel pallonetto su assist al bacio di Dell’Oso. L’Ascoli prova a reagire, ma ogni tentativo di battere Colletta si rivela inefficace grazie all’ottima retroguardia offerta dai rossoblù, che a tempo scaduto trovano il gol del 4-1: quando i padroni di casa, che stavano tentando il tutto per tutto con il portiere di movimento, sbagliano in fase d’impostazione è Cancrini il più lesto di tutti nel recuperare il pallone e scaraventarlo in rete a porta completamente sguarnita, mandando in estasi il settore riservato ai tifosi rossoblù.

Vittoria di carattere dunque, che significa matematicamente almeno il terzo posto a una giornata dal termine: venerdì 5 aprile al PalaSpeca arriva il Fight Bulls Corridonia, poi saranno playoff».