SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’A.S. Sambenedettese Calcio a 5 è pronta ad esordire in Coppa Italia contro il Fight Bulls Corridonia, gara che si terrà venerdì 15 settembre alle ore 21 presso il Palazzetto “Bernardo Speca.

Ad aprire la nuova stagione è il Presidente Alessio Collini che dichiara: “Siamo consapevoli dei nostri mezzi, sappiamo di esserci rinforzati rispetto all’anno scorso facendo degli investimenti importanti. Il nostro obiettivo è vincere il campionato e in Coppa Italia vorremmo arrivare ai Final Eight, dove si mischiano le squadre di Serie C2 e Serie C1 e le partite si svolgeranno in tre giorni in una location unica. Ci aspettiamo un pubblico numeroso e che ci spinga alla vittoria”.

Tra gli indisponibili nei rossoblu ci sono Firmani, Sciarra e Taffora per infortunio.