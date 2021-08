Sold out in presenza ed ottimi riscontri in termini di visualizzazioni da remoto negli appuntamenti proposti nella bella stagione, con oltre tre mila web spectators. Soddisfatto il presidente Giuseppe Cameli

GROTTAMMARE – Si appresta a concludersi la prima stagione estiva del neo ente policulturale piceno Artistic Picenum, composto da ben trenta elementi, esponenti del mondo artistico locale.

Eventi live e format digital: queste le due linee guide che hanno permesso di gettare le basi ad un’ offerta diversificata ad alto coinvolgimento.

Sold out in presenza ed ottimi riscontri in termini di visualizzazioni da remoto, negli appuntamenti proposti nella bella stagione, con oltre tre mila web spectators: dallo spettacolo dedicato al dialetto all’ omaggio all’ universo del varietà ferragostano, dall’ omaggio ai grandi pianisti europei alla scoperta del folklore locale marchigiano, dalla illustrazione di opere editoriali alla valorizzazione di talenti coreografici, canori e pittorici locali.

Molto apprezzato il digital back stage, che di fatto ha rappresentato un nuovo corollario agli eventi live; realizzato dalla professionalità di Fabiola Silvestri e Marco Meconi, ha reso possibile osservare gli eventi da un punto di vista affascinante, portando alla ribalta la storia, il percorso e la passione che si cela dietro ogni performance.

Il presidente Giuseppe Cameli, traccia un primo bilancio di questi mesi associativi: “Per noi è stata un’estate intensa, dalla quale bisogna trarre esperienza e farne tesoro per i prossimi mesi. Il lavoro di squadra e la competenza che, con molta umiltà, hanno gli associati portato in scena, credo abbiano di fatto incuriosito il pubblico e suscitato interesse. Non dobbiamo mai perdere di vista il gusto dei nostri followers e cercare con la stessa ricetta, composta da un giusto mix di entusiasmo e novità, di continuare a sorprenderlo con proposte innovative e format coraggiosi. Un ringraziamento particolare va all’ amministrazione comunale grottammarese, che ha creduto in noi ed ha permesso di esprimere al meglio le nostre idee”.

L’ente culturale invita tutti a seguire le pagine social, attraverso le quali è possibile rendere il giusto omaggio a tutti i protagonisti della realtà della perla dell’ adriatico, veri artefici delle manifestazioni estive, ciascuno con il proprio prezioso contributo.

Il Presidente infine elogia l’operato del gruppo: “Dopo 8 mesi di vita associativa posso esprimere una sincera e profonda gratitudine al team, perché spesso molte personalità operano all’ oscuro nel dietro le quinte senza apparire, ma la loro azione è determinante per la riuscita del prodotto finale, sintesi della loro generosità”.

In conclusione l’ ente annuncia l’ imminente conclusione a Roma della fase di completamento edit del corto sociale Anna, ambientato a Grottammare ed opera del regista Vincenzo Palazzo, con la partecipazione dell’ attrice Daria Morelli e del fumettista Angelo Maria Ricci.

