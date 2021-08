MARTINSICURO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 20 agosto, da parte della Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Prosegue l’operazione “Estate Sicura” da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, volta a garantire legalità e sicurezza di residenti e turisti sul lungomare dei comuni di Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro.

Nella decorsa notte numerose pattuglie hanno presidiato la “movida” notturna, operando diversi controlli presso locali e chalet, finalizzati a verificare e garantire il rispetto delle regole “anti covid”. Nell’ambito di tale attività particolare attenzione è stata posta alla verifica dei “green pass”, obbligatori per l’accesso ai locali.

Nel corso del servizio i militari hanno: sottoposto a controllo ben 86 persone e 66a utoveicoli:

contravvenzionato un locale per il mancato rispetto della normativa “anticovid”;

contravvenzionato un esercizio di somministrazione di panini e bibite per il mancato rispetto dell’orario di chiusura;

elevato 7 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada;

efdettuato numerosi controlli alla circolazione stradale attraverso l’etilometro;

Nel corso della nottata i militari hanno inoltre:

identificato e denunciato un pregiudicato originario di Giulianova che, sebbene sottoposto alla misura del Foglio di Via dal Comune di Alba Adriatica, passeggiava tranquillamente sul lungomare albense. L’uomo è stato deferito in quanto, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico;

bloccato e denunciato per lesioni due extracomunitari che, a Martinsicuro, in preda ai fumi dell’alcool, avevano iniziato a picchiarsi utilizzando dei fondi di bottiglia come armi improprie;

