GROTTAMMARE – Inizia l’intenso programma di agosto del Cinema in Giardino, presso il parco comunale in via Marconi 50 di Grottammare, a cura del Margherita di Cupra Marittima in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grottammare.

Un anno speciale per il cinema e per la cultura in generale, per questo lo staff del Margherita ha attinto alla creatività e la vivacità culturale per dare il meglio del panorama cinematografico attuale in questa seconda parte del programma estivo.

Mai come quest’anno il programma di agosto, con le sue otto anteprime che vanno da pop al documentario, due capolavori restaurati e i migliori film della stagione, sono uno specchio del fermento brillante di un cinema in sala, che mantiene le sue caratteristiche peculiari dello spettacolo con un sapore di Festival.

Nel passato mese di luglio, il pubblico ha dimostrato tutta la voglia di grande schermo sopita nei mesi di chiusura in totale sicurezza e molte sono state le serate tutto esaurito per la platea di 200 posti. Un risultato inaspettato che sicuramente testimonia tutto il desiderio di tornare in sala da parte dei cinefili di ogni età.

Un grande lavoro di squadra che le normative anticovid non rendono sicuramente semplici, ma sicuramente necessarie per affrontare insieme l’emergenza senza rinunciare alle nostre passioni.

Dal 6 agosto come è noto, chi ha più di 12 anni, accederà agli spettacoli all’aperto forniti di Green Pass oltre alla registrazione obbligatoria da effettuare sul sito www.cinemaingiardino.it , misurazione della temperatura, distanziamento di un metro, evitare assembramenti e indossare la mascherina se non si può garantire il distanziamento come richiesto dal DL 105/2021 del 22/07.

Sarà possibile acquistare il biglietto on line sul sito www.cinemaingiardino.it

Ecco il programma:

inizio spettacoli ore 21,30

Lunedì 2/8 UN DIVANO A TUNISI DIVANO A TUNISI di Manele Labidi Labbé (TU-FR 2019, 87’)

Martedì 3/8 BLACK WIDOW di Cate Shortland (USA,2021,133’)

Mercoledì 4/8 I PREDATORI di Pietro Castelletto (ITA 2020, 109’)

Giovedì 5/8 PETER RABBIT 2 – UN BIRBANTE IN FUGA di Will Gluck (USA 2021, 93’)

Venerdì 6/8 MINARI di Lee Isaac Chung (USA 2020, 115’)

Domenica 8/8 HONG KONG EXPRESS di Wong Kar-wai (HK 1994, 98’) restauro in 4k

Lunedì 9/08 UNA DONNA PROMETTENTE di Emerald Fennell (USA 2020, 108’)

Martedì 10/8 LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO (USA 2019, 95’) – ANTEPRIMA

Mercoledì 11/08 IL CATTIVO POETA di Gianluca Jodice (ITA 2021, 106’)

Giovedì 12/08 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA di K. De Micco, C. Sanders, J. Crawford (USA 2020, 95’

Venerdì 13/08 THE FATHER di Florian Zeller (GB 2020, 97’)

Sabato 14 e domenica 15/08 COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO di Riccardo Milani (ITA 2021) – ANTEPRIMA

Lunedì 16/08 AFTER LOVE di Aleem Khan (GB 2020, 89’)- ANTEPRIMA

Martedì 17/08 CARO DIARIO di Nanni Moretti (ITA 1993, 100’) restauro in 4k

Mercoledì 18/08 IL MATRIMONIO DI ROSA di Icíar Bollaín (SP/FR 2020, 97) – ANTEPRIMA

Giovedì 19/8 RAYA E L’ULTIMO DRAGO di Don Hall (II), Carlos López Estrada (USA 2021, 107’)

Venerdì 20/8 NOMADLAND di Chloé Zhao (USA 2020, 108’)

Sabato 21/08 JUNGLE CRUISE di Jaume Collet-Serra (USA 2021, 127’)

Domenica 22/8 CRUDELIA di Craig Gillespie (USA 2021, 134’)

Lunedì 23/8 UN FIGLIO Mehdi M. Barsaoui ( TN/FR 2019, 96’)- ANTEPRIMA

Martedì 24/8 SUPERNOVA di Harry Macqueen (GB 2020, 93’) – ANTEPRIMA

Mercoledì 25/8 FALLING – STORIA DI UN PADRE di Viggo Mortensen (USA 2020, 112’) – ANTEPRIMA

Giovedì 26/8 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA di K. De Micco, C. Sanders, J. Crawford (USA 2020, 95’)

Venerdì 27/8 MARX PUO’ ASPETTARE di Marco Bellocchio (Italia 2021, 100’)

CUPRA MARITTIMA CINEMA MARGHERITA: MARX PUO’ ASPETTARE di Marco Bellocchio (Italia 2021, 100’)

Sabato 28/08

domenica 29/8

Domenica 29/8 NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini (Gran Bretagna 2020, 96’)

Lunedì 30 /8 L’UOMO CHE VENDETTE LA SUA PELLE di Kaouther Ben Hania (Svezia 2020, 90’) – ANTEPRIMA

Martedì 31/8 JODOROWSKY’S DUNE di Frank Pavich ( doc USA 2020, 90’) – ANTEPRIMA

