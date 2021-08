SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Per consentire alla ditta appaltatrice di eseguire in sicurezza le operazioni di scarico dei solai prefabbricati necessari per la realizzazione della pista ciclopedonale in Via Gino Moretti, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che prevede, per mercoledì 4 e giovedì 5 agosto per il tempo strettamente necessario, l’interruzione al transito veicolare e pedonale, in entrambe le direzioni di marcia, in via Gino Moretti nel tratto compreso tra via Toscana e via Curzi”.

Così il Comune di San Benedetto del Tronto in una nota diffusa il 2 agosto.

