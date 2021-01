SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A causa di lavori in corso in alcune strade del centro di San Benedetto, nei prossimi giorni ci saranno delle modifiche temporanee alla viabilità.

Per consentire l’esecuzione di lavori di realizzazione in via Toscana e in via Sabotino di una linea elettrica di bassa tensione da parte di E-distribuzione, la Polizia Municipale ha disposto alcune importanti modifiche alla viabilità e alla sosta in quelle due zone.

Da giovedì 28 gennaio, e fino alla conclusione dell’intervento, sarà in vigore il divieto di sosta nella zona dell’intersezione tra via Toscana e via Sabotino segnalato da apposita cartellonistica mobile. Ma il provvedimento più impattante sul traffico è previsto sempre per il 28 gennaio, dalle 8,30 alle 12,30, quando via Toscana sarà interdetta al traffico nel tratto compreso tra via Puglia e via Sabotino: i mezzi dovranno dunque necessariamente deviare in via Puglia per dirigersi sulla Statale oppure verso viale De Gasperi.

Il giorno successivo, venerdì 29 gennaio, l’interruzione del traffico veicolare opererà in via Sabotino a partire dall’incrocio con viale De Gasperi.

Si sposta ancora verso ovest il cantiere per la realizzazione della rete idrica e fognaria che si sta realizzando in via Carducci. Da giovedì 28 gennaio 2021 entrerà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati di via Carducci nel tratto compreso tra via Mercantini e corso Mazzini (statale). Via Carducci sarà chiusa nel tratto compreso tra corso Mazzini e via Mercantini. Sarà chiusa al traffico anche via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra via Carducci e via Roma.

