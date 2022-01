Dal 15 al 17 gennaio saranno chiuse al traffico via Toscana a partire dall’incrocio con Via Puglia, via Sabotino, via Liguria. Dal 18 al 21 gennaio saranno invece in vigore i divieti di sosta nell’intera area interessata dalle operazioni di cantiere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per permettere le operazioni di demolizione di un edificio situato all’angolo tra Via Toscana e via Sabotino, la Polizia Municipale ha disposto alcune limitazioni al traffico e alla sosta in vigore dal 15 al 17 gennaio. In sintesi, saranno chiuse al traffico via Toscana a partire dall’incrocio con Via Puglia, via Sabotino, via Liguria. Chi transita sulla statale dunque non potrà svoltare in via Sabotino.

Dal 18 al 21 gennaio saranno invece in vigore i divieti di sosta nell’intera area interessata dalle operazioni di cantiere. Ovviamente apposita segnaletica indica la presenza dei divieti.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.