SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A causa di una rottura verificatasi sulla linea elettrica che alimenta la rete della pubblica illuminazione, per alcuni giorni non saranno servite via Gino Moretti e vie limitrofe. I tecnici sono al lavoro per riparare il danno”.

Così dal Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 22 ottobre.

