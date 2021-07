GROTTAMMARE – L’evento, promosso dall’assessorato alla Sostenibilità ambientale del Comune di Grottammare e dall’azienda Adriatica Oli di Montecosaro e curato dall’agenzia di comunicazione green GoodCom, ha l’obiettivo di educare e sensibilizzare i cittadini alla corretta raccolta differenziata degli oli vegetali esausti (oli di frittura o residui dai sottolio).

Nello specifico, nelle giornate di martedì 27 luglio e 3 agosto, dalle 19 alle 00 in Piazza Kursaal, sarà presente Oliver, il furgoncino itinerante e, ai cittadini virtuosi che porteranno almeno 1 litro di olio vegetale esausto prodotto in cucina (residuo dalle fritture e dai sottolio), sarà regalato, fino a esaurimento scorte, un sapone per il bucato.

I saponi, forniti dal laboratorio Civico Verde Grottammare gestito da Legambiente Marche, sono stati realizzati da persone in condizioni di fragilità e hanno, quindi, un duplice valore sociale. Si tratta del perfetto compimento di un modello virtuoso di economia circolare in cui un rifiuto dannoso per l’ambiente come l’olio viene reimmesso nel mercato sotto forma di nuova risorsa.

Va ricordato che la dispersione dell’olio in natura o attraverso gli scarichi domestici arreca gravissimi danni non solo all’ambiente, ma anche alle fognature e agli impianti di depurazione. È un dovere morale comune, quindi, contribuire alla raccolta differenziata di questo rifiuto donandogli una seconda vita. Infatti l’olio una volta raccolto e avviato al recupero può essere trasformato in nuove e utilissime risorse come distaccanti per edilizia, vernici, inchiostri, saponi, prodotti per la cosmesi, nuova energia e biodiesel. Un gesto semplice che può fare una grande differenza.

“Iniziativa di rilievo – dichiara l’assessore alla Sostenibilità ambientale, Alessandra Biocca – per sensibilizzare sull’importanza del giusto conferimento dell’olio esausto e sui vantaggi per l’ambiente, per la salute e, in un ottica di economia circolare, di riutilizzo di una risorsa come l’olio vegetale, da raccogliere separatamente come base per la riproduzione di biocarburanti, o per ottenere il sapone, come quello lavorato dal Civico Verde Grottammare per l’occasione di questa campagna di sensibilizzazione”.

Per informazioni sull’iniziativa e sulla Campagna “Per Olivia”: info@goodcom.it

