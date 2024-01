GROTTAMMARE – Si chiama “Sosteniamo il futuro” l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e rivolta ai neonati di quest’anno. Ogni bambino nato da genitori residenti a Grottammare riceverà in omaggio un kit composto da una sacca di stoffa, con dentro un fasciatoio e una lettera di benvenuto che descrive tutti i servizi dedicati alle famiglie presenti in Città.

Oltre ad avere una valenza inclusiva, il regalo vuole essere un gesto per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della sostenibilità ambientale. L’iniziativa, infatti, si avvale della collaborazione dell’associazione Civico Verde Legambiente di Grottammare, con la responsabile Antonella Romoli Venturi, che ha realizzato il fasciatoio e il sacchetto utilizzando rimanenze di aziende tessili.

L’iniziativa “Sosteniamo il futuro”, promossa dall’assessorato all’Inclusione sociale in collaborazione con quello all’Ambiente e con i servizi demografici comunali, si inquadra in un piano di valorizzazione delle buone pratiche, che trova nel Civico Verde il luogo ideale per promuovere la cultura del riciclo e dell’aggregazione sociale, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

La presentazione del progetto è avvenuta il 9 gennaio, a Palazzo Ravenna, alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi, dell’assessore alla Sostenibilità Alessandra Biocca e di Monica Pomili, assessore all’Inclusione sociale. Durante l’evento, è stato consegnato il primo kit di omaggi alla piccola Sofia Tamburrini, figlia di Sara Brutti e Igor, nata il 4 gennaio.

Nell’occasione, sono stati diffusi i numeri relativi ai nuovi nati registrati all’anagrafe comunale: 94 (2023), 100 (2022), 112 (2021), 122 (2020), 111 (2019).