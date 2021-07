Boom di prenotazioni per un posto a sedere per la kermesse sambenedettese. Il direttore artistico Marco Trionfante: “Oltre 200 film da tutto il mondo in gara, manifestazione che dà lustro a San Benedetto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è aperta con successo la quinta edizione del San Benedetto Film Fest, tutto esaurito alla Palazzina Azzurra sia nella serata inaugurale del 13 luglio che in quella del 14. Ricordiamo infatti che è possibile prenotare un posto a sedere direttamente dal sito dell a manifestazione www.sanbenedettofilmfest.it.

Con inizio alle 21 e 30 e la conduzione di Carla Civardi, la penultima serata, quella del 15 luglio prevede la proiezione di ben 4 opere. “Inverno”, per la regia di Giulio Mastromauro narra di una comunità greca di giostrai. Poi a seguire verrà proiettato “Il Prigioniero”, con Federico Olivetti che esplora obbedienza e giustizia nel rapporto individuo-società. “L’Invito”, penultimo film della serata, diretto dai Fratelli Borruto, affronta invece il tema dei senzatetto mentre per finire il corto di Giuseppe Cacace e Alfredo Fiorillo “Abbassa l’Italia”, un falso documentario sulle fake news, i media, la politica e l’Italia con la partecipazione, come attore, del giornalista italiano Luca Telese.

Il Festival si chiuderà, poi, col gran finale del 16 luglio che si terrà nella bella cornice del Teatro Concordia sempre dalle 21 e 3o e, dopo la proiezione di “Drops of Light” girato da Silvia Monga, un film attualissimo che parla di disabilità durante il lockdown, si procederà con la cerimonia di premiazione.

“Il festival è iniziato con il sold out per le prime due serate, i posti sono andati esauriti in poche ore” sottolinea il direttore artistico Marco Trionfante – a dimostrazione che questo festival è molto atteso in città e non è solo calamita per i più accaniti cinefili, visto tanti turisti e cittadini hanno partecipato mentre altri non sono riusciti a entrare per i posti limitati. Si tratta di un riscontro importante che dà valore al lavoro fatto in questi 5 anni e dà prestigio a San Benedetto perché i 200 film che sono in gara arrivano da tutto il mondo, veicolando il nome della nostra città”.

La Giuria Tecnica del Festival è formata da:

– Alfredo Amabili (Regista e attore)

– Olga Merli (Autrice – Sceneggiatrice Cine-Televisiva)

– Francesca Spinozzi (Post Produzione, Montaggio e Segretaria di Edizione)

– Antonio Falcone (Giornalista, Critico Cinematografico, Blogger)

– Maria Vittoria Guaraldi (Esperta in Critica Giornalistica Cinematografica)

– Eugenio De Angelis (Docente universitario di Cinema)

– Giuseppe Di Caro (Docente di Fotografia e Fotografo ufficiale dell’Accademia del Cinema Italiano)

– Andrea Borgomaneri (Regista, Autore, Sceneggiatore)

– Andrea Giancarli (Regista, Autore, Post Produzione)

– Giovanni Leanza (Direttore di produzione)

– Mauro Vannini (Attore e regista teatrale)

– Alessandra De Flaviis (Docente di Lingue e cinefila)

Lo Staff del San Benedetto Film Fest è costituito da:

Marco Trionfante – Direttore Artistico

Cosimo Guadalupi – Presidente

Fabio Varese – Project Manager Programmazione e Allestimenti

Olga Merli – Coordinamento Giuria

Alfredo Amabili – Coordinamento Giuria

Luigi De Scrilli – Consulente Legale

Giovanni Leanza – Account Manager

