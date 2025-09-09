Oggi abbiamo intervistato Marco Trionfante, attore professionista, regista, direttore artistico, autore teatrale e sceneggiatore SIAE nonchè docente. Nato a Napoli e marchigiano di adozione, è direttore dell’Ente di formazione professionale AIFAS– Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo-, riconosciuta dalla Regione Marche e che rilascia titoli certificati a livello europeo. Dal 2022 è anche direttore artistico e ideatore della rassegna internazionale del Piceno Cinema Festival che vede la partecipazione di sette comuni del nostro territorio. Collabora con molti teatri, associazioni, produzioni teatrali e cinematografiche in diverse città italiane. È autore anche di poesie in dialetto napoletano per le quali ha conseguito diversi riconoscimenti anche internazionali. Il cortometraggio Le Ali Invisibili di cui è regista e attore, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, è in corsa per il premio Oscar. Con la TM Comunication, agenzia di produzione teatrale e cinematografica, vanta la realizzazione di oltre 500 spettacoli teatrali. Ha firmato la regia e la sceneggiatura di Affari Tropp Secret, film riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali. Importante la sua partecipazione al film che uscirà ad ottobre nelle sale cinematografiche “Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” presentato al Festival di Venezia, nella parte di Pagliarani.