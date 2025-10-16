SAN BENEDETTTO – Al via la quarta edizione del Piceno Cinema Festival, che si aprirà a San Benedetto del Tronto venerdì 17 ottobre presso il teatro Concordia, e che avrà in totale 5 giornate dedicate alla promozione della cultura cinematografica e al dialogo tra artisti, studenti e pubblico.

Grande ospite di questa edizione sarà Alessandro Haber, attore, regista e interprete tra i più apprezzati del panorama artistico italiano e internazionale, che sarà presente, sempre al teatro Concordia, nell’appuntamento di sabato 18. Il direttore artistico del festival Marco Trionfante ha commentato così la sua presenza:” La partecipazione di Alessandro Haber rappresenta un importante riconoscimento per il percorso del Piceno Cinema Festival, che intende valorizzare la cultura cinematografica come esperienza condivisa e occasione di dialogo intergenerazionale”.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Gli O’Scenici in collaborazione con l’Accademia AIFAS e quest’anno il festival è caratterizzato dal claim “Dentro un abbraccio”, a rappresentare uno dei temi che il PCF metterà a fuoco in questa edizione: la solitudine, da quella degli adulti ma soprattutto quella giovanile che spesso si manifesta anche in contesti affollati. Coinvolti nel progetto anche 300 studenti del Liceo Rosetti, coordinati dalla prof.ssa Silvia Marconi, che hanno visionato e votato i cortometraggi per la sezione denominata “Cinema tra i banchi”.