SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In merito alla nostra recente intervista (Clicca qui) a Niko Sarris, titolare della ditta Powergrass, lo stesso imprenditore ci ha pregato di fare la seguente precisazione: “Bisogna rettificare quanto scritto sul pagamento perché non è chiaro. Serafino ha versato il 30% di acconto all’inizio sui lavori al Riviera delle Palme e sulle forniture delle panchine e la posa di zolle integrative, ma non ha saldato il residuo importo nonostante gli fosse concessa una dilazione di otto rate mensili per la somma dovuta per il campo“.

