SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È tuttora irrisolta la vicenda che vede il Comune di San Benedetto del Tronto coinvolto nel contenzioso sul manto erboso del Riviera delle Palme, voluto fortemente dall’ex presidente rossoblu, Domenico Serafino, ma mai pagato alla ditta che lo ha realizzato, la Powewrgrass. Di passaggio a San Benedetto, abbiamo sentito Niko Sarris, uno dei titolari dell’Azienda.

Secondo lo stesso Sarris, pare infatti che – contrariamente a quanto si è udito spesso – nemmeno la prima trance dei pagamenti sia andata a buon fine.

Come si può ascoltare dalla viva voce di Sarris, la conclusione dell’imprenditore è assai semplice: il Comune (quindi anche il sindaco Piunti) era al corrente di tutto. Dunque, come temuto dagli esponenti dell’opposizione in Consiglio comunale, in fin dei conti la responsabilità economica – vale a dire l’onere del pagamento dei lavori – potrebbe ricadere sui cittadini sambenedettesi.

Questo il parere espresso in modo trasparente e pubblico da uno dei creditori, mentre persiste tuttora un “segreto” tanto pretestuoso quanto inspiegabile apposto dalla Commissione d’indagine a cui è stato affidato il compito di fare luce su una questione che riguarda in primo luogo il Comune ma di conseguenza i cittadini sui quali ricadrebbe un debito per il quale essi non dovrebbero avere alcuna responsabilità.

