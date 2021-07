SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La As Sambenedettese comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive di Riccardo Cataldi. Il centrocampista, classe 2001, nell’ultima stagione in forza alla Primavera del Napoli, ha sottoscritto con la società rossoblù un accordo su base biennale”.

Così in una nota diffusa il 9 luglio il Club rossoblù.

“Sono molto felice di arrivare in un club importante come la Samb – le prime parole di Cataldi in rossoblù – Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di conoscere i miei nuovi compagni. Ringrazio la società per la fiducia che intendo ripagare sul campo dando il massimo”.

La As Sambenedettese comunica di aver affidato l’incarico di responsabile del settore giovanile al professor Marco Pompa che nella passata stagione aveva ricoperto lo stesso ruolo nel settore femminile rossoblù, allenando anche la formazione under 15.

Laureato in scienze motorie e management dello sport, oltre a una specializzazione in chinesiologia rieducativa, Pompa vanta un lungo curriculum in diversi ambiti sportivi svolgendo negli anni importanti mansioni anche in Figc e all’interno dello Special Olympics Italia dove è attualmente direttore provinciale.

