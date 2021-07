SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo ore di apprensione, attesa e anche qualche indiscrezione su vari portali sportivi, è arrivata l’ufficialità direttamente dagli ambienti rossoblu.

La Covisoc, organo di controllo economico-finanziario delle società di calcio professionistiche, ha bocciato l’As Sambenedettese in prima istanza per l’iscrizione al campionato di Serie C 2021-22.

La società rossoblu ha diffuso un comunicato nel primo pomeriggio del 9 luglio: “La As Sambenedettese, preso atto dell’obiezione posta in essere dalla Covisoc in merito a un presunto mancato rispetto di alcuni criteri economico-finanziari, inerenti alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C, comunica di essersi già attivata per adempiere a quanto richiesto dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche nelle modalità previste e che presenterà comunque ricorso nei prossimi giorni”.

“Si comunica, inoltre, che l’As Sambenedettese ha incassato anche l’ok da parte della commissione criteri infrastrutturali” fanno sapere dal Club rossoblu.

Ora la società ha tempo fino alle 19 di martedì 13 luglio per adempiere a quanto richiesto dalla Covisoc. La decisione finale del consiglio federale è prevista per il 15 luglio.

