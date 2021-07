SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sport ma anche cultura.

Questa sera, giovedì 8 luglio, con inizio alle ore 21,15, nell’area ex Galoppatoio in via delle Tamerici, prima serata di “San Benedetto Movie Star” dedicata alla città ed al suo cuore sportivo, ma anche allo sviluppo edilizio e turistico di una cittadina capace di grandi mutazioni e fedeli passioni: un viaggio a ritroso nel passato di una stagione (non solo calcistica) di grande sviluppo, attraversata dallo sguardo critico di Pier Paolo Pasolini.

Oltre alla proiezione di estratti del documentario “L’ultima partita di Pasolini” di Giordano Viozzi e Francesco Anzivino e ad altri filmati che legano la città a calcio e cinema, nella serata condotta dal giornalista Remo Croci saliranno sul palco gli ex calciatori della Sambenedettese Calcio Bruno Ranieri, Maurizio Simonato, Paolo Beni, Nicola Ripa, il dirigente sportivo Giulio Spadoni e Stefano Tacconi, ex portiere della Samb, della Juventus e della nazionale di calcio.

Ingresso gratuito con prenotazione telefonando al numero 3737291035 oppure scrivendo una mail all’indirizzo sbtmoviestar@gmail.com

